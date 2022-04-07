07 апреля 2022

Музей пермского завода-банкрота продается на торгах

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей артиллерии. Пермь, пушка, музей артиллерии
Начальная цена лота — около 120 миллионов Фото:

В Перми выставлен на торги музей артиллерии под открытым небом ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом объявил конкурсный управляющий предприятия Андрей Берсенев.

В объявлении на портале «Федресурс» сообщается, что в единый лот входят 1-этажное здание музея, открытая музейная площадка, все экспонаты, а также хозяйственные помещения. Стартовая цена лота — около 120 миллионов рублей. Обязательным условием конкурса является содержание и использование всех объектов в соответствие с их целевым назначением.

В случае признания торгов несостоявшимися будет объявлен повторный аукцион, а начальную цену снизят на 10%. Если имущество не уйдет с молотка на повторных торгах, то актив выставят на публичную продажу.

«К участию в торгах допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, подавшие заявку по установленной форме и в установленные сроки, перечислившие сумму задатка», — сообщается в объявлении о торгах.

ПАО «Мотовилихинские заводы признано банкротом, а все непрофильные активы предприятия выставлены на торги. Средства от продажи планируют направить на снижение кредиторской задолженности предприятия.

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В Перми выставлен на торги музей артиллерии под открытым небом ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом объявил конкурсный управляющий предприятия Андрей Берсенев. В объявлении на портале «Федресурс» сообщается, что в единый лот входят 1-этажное здание музея, открытая музейная площадка, все экспонаты, а также хозяйственные помещения. Стартовая цена лота — около 120 миллионов рублей. Обязательным условием конкурса является содержание и использование всех объектов в соответствие с их целевым назначением. В случае признания торгов несостоявшимися будет объявлен повторный аукцион, а начальную цену снизят на 10%. Если имущество не уйдет с молотка на повторных торгах, то актив выставят на публичную продажу. «К участию в торгах допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, подавшие заявку по установленной форме и в установленные сроки, перечислившие сумму задатка», — сообщается в объявлении о торгах. ПАО «Мотовилихинские заводы признано банкротом, а все непрофильные активы предприятия выставлены на торги. Средства от продажи планируют направить на снижение кредиторской задолженности предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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