Музей пермского завода-банкрота продается на торгах

Начальная цена лота — около 120 миллионов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми выставлен на торги музей артиллерии под открытым небом ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом объявил конкурсный управляющий предприятия Андрей Берсенев.

В объявлении на портале «Федресурс» сообщается, что в единый лот входят 1-этажное здание музея, открытая музейная площадка, все экспонаты, а также хозяйственные помещения. Стартовая цена лота — около 120 миллионов рублей. Обязательным условием конкурса является содержание и использование всех объектов в соответствие с их целевым назначением.

В случае признания торгов несостоявшимися будет объявлен повторный аукцион, а начальную цену снизят на 10%. Если имущество не уйдет с молотка на повторных торгах, то актив выставят на публичную продажу.

«К участию в торгах допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, подавшие заявку по установленной форме и в установленные сроки, перечислившие сумму задатка», — сообщается в объявлении о торгах.

ПАО «Мотовилихинские заводы признано банкротом, а все непрофильные активы предприятия выставлены на торги. Средства от продажи планируют направить на снижение кредиторской задолженности предприятия.