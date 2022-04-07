Директор курганской школы увольняется из-за травли чиновницы

08 апреля 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

В Звериноголовском районе увольняется директор школы Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор Прорывинской школы (Звериноголовский район) Ольга Кузнецова написала заявление на увольнение по собственному желанию из-за предвзятого отношения главы районного управления образования. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Кузнецова. «Вчера я написала заявление на увольнение. У нас решает ситуацию со школами [начальник управления образования района] Камила Жимбаева на свое усмотрение. Делает она это предвзято. Мне обидно за мою школу: трем школам района дают деньги от Далура [уранодобывающее предприятие] на покупку мебели, техники, а Прорывинской школе нет, будто забыли про нее. Считаю, это из-за меня. Отношение ко мне у чиновницы особое: на каждом совещании я плохая. Я решила уволиться, чтобы из-за меня не страдали дети», — рассказала директор Прорывинской школы Ольга Кузнецова. Директор согласилась доработать до конца учебного года, в том числе по просьбе главы сельсовета. Коллеги Кузнецовой характеризуют ее как порядочного, принципиального руководителя, который защищает интересы учителей и не боится высказывать свое мнение. Глава управления образования Камилла Жимбаева ответила URA.RU, что озвученная причина увольнения для нее — неожиданность. «Когда мы говорим о претензиях по работе, по качеству роста. У меня есть должностные обязанности, в соответствии с которыми я должна достигать поставленных целей в образовании. Какая может быть предвзятость?» — сказала Жимбаева. Что касается финансирования, то Прорывинская школа первая в районе провела капремонт. «Финансирование будет, постепенное. Невозможно все школы оборудовать враз. Прорывинскую школу мы не оставим», — заключила она. В пресс-службе АО «АРМЗ» (в его структуру входит АО «Далур») отметили, что «Далур» сотрудничает с администрацией Звериноголовского района. «Компания получает заявку от администрации района с просьбой помочь в финансировании определенных школ на конкретные цели. Мы рассматриваем заявку и, в случае положительного решения деньги перечисляются управлению образования района. Со школами непосредственно мы не работаем», — сообщили в компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директор Прорывинской школы (Звериноголовский район) Ольга Кузнецова написала заявление на увольнение по собственному желанию из-за предвзятого отношения главы районного управления образования. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Кузнецова. «Вчера я написала заявление на увольнение. У нас решает ситуацию со школами [начальник управления образования района] Камила Жимбаева на свое усмотрение. Делает она это предвзято. Мне обидно за мою школу: трем школам района дают деньги от Далура [уранодобывающее предприятие] на покупку мебели, техники, а Прорывинской школе нет, будто забыли про нее. Считаю, это из-за меня. Отношение ко мне у чиновницы особое: на каждом совещании я плохая. Я решила уволиться, чтобы из-за меня не страдали дети», — рассказала директор Прорывинской школы Ольга Кузнецова. Директор согласилась доработать до конца учебного года, в том числе по просьбе главы сельсовета. Коллеги Кузнецовой характеризуют ее как порядочного, принципиального руководителя, который защищает интересы учителей и не боится высказывать свое мнение. Глава управления образования Камилла Жимбаева ответила URA.RU, что озвученная причина увольнения для нее — неожиданность. «Когда мы говорим о претензиях по работе, по качеству роста. У меня есть должностные обязанности, в соответствии с которыми я должна достигать поставленных целей в образовании. Какая может быть предвзятость?» — сказала Жимбаева. Что касается финансирования, то Прорывинская школа первая в районе провела капремонт. «Финансирование будет, постепенное. Невозможно все школы оборудовать враз. Прорывинскую школу мы не оставим», — заключила она. В пресс-службе АО «АРМЗ» (в его структуру входит АО «Далур») отметили, что «Далур» сотрудничает с администрацией Звериноголовского района. «Компания получает заявку от администрации района с просьбой помочь в финансировании определенных школ на конкретные цели. Мы рассматриваем заявку и, в случае положительного решения деньги перечисляются управлению образования района. Со школами непосредственно мы не работаем», — сообщили в компании.