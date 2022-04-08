Топ-менеджер ОТВ уходит в пиар-блок свердловского губернатора

Свердловский ДИП пополнит известная журналистка Елена Широкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель сайта ОТВ, бывший шеф-редактор дирекции информационного вещания «Четвертого канала» Елена Широкова перейдет на работу в свердловский департамент информполитики (ДИП). Как сообщил URA.RU источник, знакомый с деталями перехода, в ближайшее время журналистка займет в ведомстве одну из управленческих должностей.

Широкова 7 апреля по результатам конкурса была включена в кадровый резерв департамента — на пост, не ниже руководящего. По данным URA.RU, ее полноценное трудоустройство в ДИП уже согласовано, однако будущая должность пока не раскрывается. Согласно одной из версий, Широкова может возглавить отдел пресс-службы губернатора Евгения Куйвашева и правительства.

Управляющая ОТВ Элеонора Расулова подтвердила URA.RU переход Широковой, отметив, что журналистка устраивается в департамент именно при ее содействии. «При новой информационной политике ДИПа подобного рода перемещения актуальны и полезны. Люди, которые имеют квалификацию в одном профиле, могут быть полезны и в другом. Мы с [директором ДИПа] Юлией Хусаиновой по этому поводу договорились — где-то она мне помогает, где-то я ей», — рассказала Расулова.

Елена Широкова много лет известна в медиатусовке Екатеринбурга. В конце 1990-х годов она устроилась на городской «Четвертый канал», в 2001 году получила национальную премию «ТЭФИ» в номинации «Репортер». Через несколько лет Широкова стала заместителем шеф-редактора, а с 2010 года руководила дирекцией информационного вещания. Последние полгода она занималась веб-контентом «Областного телевидения».

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