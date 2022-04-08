Россиянин, живущий в Париже, рассказал о расизме во Франции. Видео

08 апреля 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

В некоторых барах Парижа русским вход воспрещен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французские банки блокируют счета россиян по национальному признаку. Об этом URA.RU рассказал гражданин России, резидент Франции Александр. «Я обнаружил, что мой банковский счет в Societe Generale был заблокирован по инициативе банка. Все это произошло в связи с тем, что я гражданин России, а также с тем, что сейчас происходит и нельзя называть на территории Украины. Официальных установок и директив от французского правительства я не нашел, по крайней мере, в открытых источниках. Данная инициатива блокировки русских счетов была вызвана только BNP Paribas и Societe Generale. Остальные банки такой акции правосудия не проводили, согласно тому, что я нашел, прочитал, спросил, узнал. На сколько я знаю, порядка 3 000 человек планируют подать коллективный иск на Societe Generale, потому что это чистейший расизм», — сказал Александр. Он отметил, что представители банка заранее не предупреждали о возможной блокировке. «Сейчас я в процессе восстановления банковского счета. Мне просто нужно было предоставить документы, подтверждающие то, что я являюсь резидентом Франции, то бишь вид на жительство. Банк не удосужился меня оповестить о том, что нужно загрузить какие-либо документы заранее, о том, что он планирует заблокировать мой банковский счет. Он просто взял и заблокировал», — пожаловался житель Парижа. Собеседник URA.RU отметил иное проявления нетерпимости к гражданам России. «Некоторые бары и рестораны просто не принимают русских, у них это написано на листочках А4», — добавил Александр. Он рассказал, что его поддерживают коллеги, а большинству французов без разницы, что сейчас происходит на территории Украины. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации территорий. Он подчеркнул, что у России нет планов оккупировать территорию этой страны. Россияне, живущие за границей, делились с URA.RU, как изменилось отношение к ним местных жителей. Так уроженка Екатеринбурга, живущая в Италии, отметила, что люди стали оборачиваться на улицах вслед, услышав русскую речь. Пермячка, живущая в Испании, рассказала, что местные стали проявлять больше заботы к русскоговорящим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Французские банки блокируют счета россиян по национальному признаку. Об этом URA.RU рассказал гражданин России, резидент Франции Александр. «Я обнаружил, что мой банковский счет в Societe Generale был заблокирован по инициативе банка. Все это произошло в связи с тем, что я гражданин России, а также с тем, что сейчас происходит и нельзя называть на территории Украины. Официальных установок и директив от французского правительства я не нашел, по крайней мере, в открытых источниках. Данная инициатива блокировки русских счетов была вызвана только BNP Paribas и Societe Generale. Остальные банки такой акции правосудия не проводили, согласно тому, что я нашел, прочитал, спросил, узнал. На сколько я знаю, порядка 3 000 человек планируют подать коллективный иск на Societe Generale, потому что это чистейший расизм», — сказал Александр. Он отметил, что представители банка заранее не предупреждали о возможной блокировке. «Сейчас я в процессе восстановления банковского счета. Мне просто нужно было предоставить документы, подтверждающие то, что я являюсь резидентом Франции, то бишь вид на жительство. Банк не удосужился меня оповестить о том, что нужно загрузить какие-либо документы заранее, о том, что он планирует заблокировать мой банковский счет. Он просто взял и заблокировал», — пожаловался житель Парижа. Собеседник URA.RU отметил иное проявления нетерпимости к гражданам России. «Некоторые бары и рестораны просто не принимают русских, у них это написано на листочках А4», — добавил Александр. Он рассказал, что его поддерживают коллеги, а большинству французов без разницы, что сейчас происходит на территории Украины. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации территорий. Он подчеркнул, что у России нет планов оккупировать территорию этой страны. Россияне, живущие за границей, делились с URA.RU, как изменилось отношение к ним местных жителей. Так уроженка Екатеринбурга, живущая в Италии, отметила, что люди стали оборачиваться на улицах вслед, услышав русскую речь. Пермячка, живущая в Испании, рассказала, что местные стали проявлять больше заботы к русскоговорящим.