Уехавшая в Италию россиянка рассказала об отношении местных

Девушка отмечает, что в китайском районе Милана поддерживают президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уроженка Екатеринбурга, которая эмигрировала в Милан (Италия) пять лет назад, рассказала URA.RU, как ситуация на Украине повлияла на отношение европейцев к россиянам. Девушка уверяет, что люди на улицах итальянского города стали оборачиваться, услышав русскую речь.

«Отношение ни одного моего знакомого итальянца лично ко мне не ухудшилось, но многие осуждают и винят Россию в происходящем. Однако у меня есть знакомый итальянец, по профессии он политолог и абсолютно поддерживает операцию. Мнения разделились», — отметила Элеонора.

По словам девушки, отношения между русскими и украинцами, живущими заграницей, испортились. «Много споров и конфликтов, многие прекратили дружбу. Люди на улице стали оборачиваться, услышав русскую речь, раньше такого не было. Не знаю, что у них в головах, что они думают, ведь внешне и по разговору отличить русского от украинца невозможно. Особенно для иностранцев. Русский язык является родным для жителей стран СНГ и Балтии», — отметила Элеонора.

«Вчера встречалась с друзьями, мы решили провести встречу в Чайнатаун (китайский район в Милане). Там другая атмосфера, будто ты на самом деле очутился в Китае. В некоторых ресторанах присутствует изображение русского президента. Надеюсь, в будущем дружба двух держав еще больше окрепнет», — поделилась екатеринбурженка.

Ранее URA.RU писало, что ситуация на Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которую приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации ее территории.

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