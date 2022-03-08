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Пермячка, живущая в Испании, рассказала об отношении местных

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Кузнецова живет в Испании с 2020 года и признается, что отношение к русским не изменилось в худшую сторону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Испанцы в большинстве своем не стали относиться плохо к русским, живущим в этой стране, после событий, начавшихся в конце февраля на Украине. Наоборот, местное население проявляет к русскоговорящим жителям больше заботы и внимания. Об этом URA.RU рассказала уроженка города Чусовой Пермского края Елена Кузнецова. Бывшая радиоведущая перебралась в Испанию в марте 2020 года, сейчас она преподает в русскоязычной школе в Каталонии.

«Что касается отношения местного населения к нам, да, поначалу у меня были внутренние опасения, что мне стоит теперь чаще упоминать, что я россиянка с украинскими корнями (мой дед из Львова). Но на самом деле ничего этого не требуется. Люди, с которыми я здесь общаюсь, знают, что я русская, и никто ни разу мне не высказал претензии. Наоборот, ощущаю больше заботы. Например, на днях владелец местного кафе, где я покупаю кофе и круассаны, поговорил со мной о погоде, природе. Поинтересовался, не хочу ли я, чтобы он присмотрел за моим велосипедом, пока я гуляю. Здесь и без того дружеские, очень теплые отношения, но сейчас это как-то особенно чувствуется», — cказала корреспонденту URA.RU Елена.

По ее словам, местное население «понимает, что обычные русские люди не виноваты в том, что происходит». Последние несколько дней в Испании проходят антивоенные митинги, на которых можно увидеть флаги Украины, России, Грузии и других стран.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации территорий, которые могут представлять угрозу РФ. Он подчеркнул, что у России нет планов оккупировать территорию этой страны.

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Жители Испании принимают участие в антивоенных митингах
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Испанцы в большинстве своем не стали относиться плохо к русским, живущим в этой стране, после событий, начавшихся в конце февраля на Украине. Наоборот, местное население проявляет к русскоговорящим жителям больше заботы и внимания. Об этом URA.RU рассказала уроженка города Чусовой Пермского края Елена Кузнецова. Бывшая радиоведущая перебралась в Испанию в марте 2020 года, сейчас она преподает в русскоязычной школе в Каталонии. «Что касается отношения местного населения к нам, да, поначалу у меня были внутренние опасения, что мне стоит теперь чаще упоминать, что я россиянка с украинскими корнями (мой дед из Львова). Но на самом деле ничего этого не требуется. Люди, с которыми я здесь общаюсь, знают, что я русская, и никто ни разу мне не высказал претензии. Наоборот, ощущаю больше заботы. Например, на днях владелец местного кафе, где я покупаю кофе и круассаны, поговорил со мной о погоде, природе. Поинтересовался, не хочу ли я, чтобы он присмотрел за моим велосипедом, пока я гуляю. Здесь и без того дружеские, очень теплые отношения, но сейчас это как-то особенно чувствуется», — cказала корреспонденту URA.RU Елена. По ее словам, местное население «понимает, что обычные русские люди не виноваты в том, что происходит». Последние несколько дней в Испании проходят антивоенные митинги, на которых можно увидеть флаги Украины, России, Грузии и других стран. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации территорий, которые могут представлять угрозу РФ. Он подчеркнул, что у России нет планов оккупировать территорию этой страны.
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