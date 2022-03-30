Матвиенко осудила молчание Зеленского о нацистах

30 марта 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила молчание украинского президента Владимира Зеленского о нацистах. По ее мнению, он боится критиковать незаконные действия националистических батальонов на территории Украины. «Он ни разу не осудил те зверства, которые творят националистические батальоны на территории Украины со своими гражданами. На те пытки, которые они устраивают над российскими военнослужащими, попавшими в плен. Он ничего ни разу не сказал и это убеждает нас в том, что-либо он разделяет эту идеологию, либо он боится», — рассказала Матвиенко. Видеозапись опубликована в ее telegram-канале. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от многолетнего геноцида. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. Минобороны России подтвердило факт зверств ВСУ, найденных URA.RU в Мариуполе. Эту же информацию позже подтвердил генерал-полковник Мизинцев.