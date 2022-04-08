Агентство S&P понизило рейтинг РФ в иностранной валюте

09 апреля 2022 в 08:04 Размер текста - 17 +

S&P пометило кредитный рейтинг России в рублях, как «негативный» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня «CC» до «SD». Соответствующие данные опубликованы на сайте агентства. Суверенный кредитный рейтинг является показателем готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Показатель учитывает общий государственный долг, баланс бюджета и экономические риски. Рейтинг «CC» в шкале S&P означает, что Россия испытывает определенные трудности при выполнении своих долговых обязательств. «SD» подразумевает, что государство отказывается от некоторых выплат. Это значение также расшифровывается, как «выборочный дефолт». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте России также был добавлен в список CreditWatch «негативный» (рейтинг на пересмотре). Там показатель сохранен на уровне «СС». Непростая экономическая ситуация в России связана с усилением санкционного давления со стороны западных стран. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие ограничения в связи с проведением РФ спецоперации по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций заключается в отмене России: запрете ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях. Тем не менее, опрос ФОМ показывает, что 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний с российского рынка. Еще 25% опрошенных заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня «CC» до «SD». Соответствующие данные опубликованы на сайте агентства. Суверенный кредитный рейтинг является показателем готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Показатель учитывает общий государственный долг, баланс бюджета и экономические риски. Рейтинг «CC» в шкале S&P означает, что Россия испытывает определенные трудности при выполнении своих долговых обязательств. «SD» подразумевает, что государство отказывается от некоторых выплат. Это значение также расшифровывается, как «выборочный дефолт». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте России также был добавлен в список CreditWatch «негативный» (рейтинг на пересмотре). Там показатель сохранен на уровне «СС». Непростая экономическая ситуация в России связана с усилением санкционного давления со стороны западных стран. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие ограничения в связи с проведением РФ спецоперации по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций заключается в отмене России: запрете ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях. Тем не менее, опрос ФОМ показывает, что 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний с российского рынка. Еще 25% опрошенных заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.