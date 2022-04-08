Исследователи с помощью соцсетей подтвердили провокацию в Буче

В МГИМО разоблачили фейк из Бучи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские эксперты из МГИМО в ходе исследования провокации в Буче не смогли найти ни одной фотографии с телами мирных жителей, сделанной в марте, когда в городе находились российские войска. Об этом рассказал доктор политических наук Алексей Токарев.

Научный сотрудник обратил внимание на то, что американское издание New York Times утверждает, будто 12 тел погибших мирных жителей лежали на улице Бучи с 11 марта, подтверждая свое сообщение спутниковыми снимками американской компании Maxar Technologies от 19 марта. Эксперты начали изучение фейка с вычисления координат, где якобы лежали тела, оказалось, что это пересечение улиц Яблонской и Вокзальной, передает РИА «Новости».

Исследователи продолжили анализ изучением шести основных местных telegram-каналов, связанных с Бучей. Как оказалось, за весь март в сообществах не было опубликовано ни одной фотографии погибших мирных жителей и российских солдат, а также разрушений из других районов города.

«Кто-то скажет, что местные жители, когда город был под контролем российских военных, боялись выходить из дома, фотографировать мертвых, опасаясь. Однако есть факты, которые эту логику разбивают — из разных районов Украины, подконтрольных ВС РФ, есть достаточно много разных видео. Почему жители Бучи должны отличаться от украинцев какой-то особенной осторожностью?» — отмечает Токарев.

Первое видео, на котором запечатлены трупы, появилось вечером 1 апреля, то есть после ухода войск ВС РФ, разъясняет эксперт. Именно этот ролик начали распространять мировые СМИ. Токарев предположил, что происшествие, запечатленное на видео, случилось 31 марта.

На видео, опубликованном Национальной полицией Украины (НПУ) второго апреля, вовсе нет такого количества тел погибших — в ролике мелькает лишь одно мертвое тело в машине. Эксперты, сопоставившие видео НПУ с «Яндекс.картами», выявили: всего в ролике задействованы 13 разных локаций города. При этом полиция обошла места якобы «массовой гибели», а местные жители, показанные в материале, не говорят ни слова о телах погибших, сообщает эксперт.

В ходе исследования Токарев обратил внимание, что 3 апреля депутат городского совета Бучи, доброволец теробороны Катерина Украинцева в интервью признавалась, что никаких «расстрелов» российскими военными не видела, а «те, кто лежат на Яблонской, погибли в результате хаотичной стрельбы». Также тел не видно на видео украинского волонтера-фотографа Константина Либерова, посещавшего Бучу 1 и 2 апреля.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины в конце февраля. 3 апреля украинские СМИ начали тиражировать видео, якобы демонстрирующее «массовые убийства» ВС РФ в городе Буча Киевской области. Минобороны РФ назвала этот ролик фейком и очередной провокацией ВСУ, поддерживаемой западными СМИ.

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