В Германии начали запрещать флаги СССР и георгиевские ленты

Власти Нижней Саксонии подписали официальный указ о запрете символики СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Нижней Саксонии (Германия) запретили публично демонстрировать флаги Советского Союза и георгиевские ленты. Соответствующий указ уже издан.

«Согласно указу, полиция должна пресекать злоупотребление правом на собрания для пророссийской военной пропаганды. Недопустимость демонстрации символа „Z“, флагов СССР или георгиевской ленты связана с символами территориальной экспансии российского государства», — приводит информацию RT.

Ранее экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон осудил запрет на российскую и советскую символику в странах Запада. Он отметил, что участники Блока коммунистов и социалистов 9 мая наденут на грудь георгиевскую ленту, несмотря на официальный запрет.

На Западе начали массово запрещать символику России и СССР после начала проведения спецоперации на Украине, пишет «Царьград». О ней было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. ВС РФ не причиняют вреда мирному населению, а все их действия направлены на денацификацию и демилитаризацию территории.