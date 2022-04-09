Российские солдаты спасли жизни украинским военным и доставили их в медучреждение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские летчики сбитого вертолета, которые летели эвакуировать командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) из Мариуполя, поблагодарили российских солдат за спасение жизни. Российские медики оказали всю необходимую медицинскую помощь.

«Меня, лежащего, забрали и увезли в медицинское учреждение. Загипсовали ноги, руку. Не дали умереть», — говорит капитан Дмитрий Бурлаков, видео опубликовало РИА «Новости». Сейчас состояние военнослужащего стабильно.

При этом второй пленный стрелок — Иван Гавриленко уже назвал имена украинских военных, которые входили в группу спасения из Мариуполя руководителей нацбатальона, сообщает телеканал 360. Всего, кроме летчиков, в группе были задействованы четыре человека, приводит информацию деловое издание «Взгляд».

Два вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов российскими войсками. Сама операция по срыву эвакуации командиров нацбатальона была успешна проведена 31 марта, заявлял ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На Украине с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации территории. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что приоритет ВС РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражении военной техники и инфраструктуры, а также вооружения ВСУ и нацбатов. В свою очередь, националисты используют мирных жителей в качестве живого щита и препятствуют их эвакуации.

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