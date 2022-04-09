Haaretz: Собчак получила гражданство Израиля

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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак опровергала слухи о своей эмиграции Фото:

Телеведущая Ксений Собчак получила гражданство Израиля. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

«Российская журналистка и политик Ксения Собчак получила израильское гражданство», — пишет Haaretz. URA.RU пока не удалось получить комментарий Собчак.

До этого появлялись слухи об эмиграции телеведущей, Собчак опровергала информацию об этом. Она отмечала, что ее отъезд из России был запланированным отпуском. Ранее СМИ сообщили, что Собчак продала свою элитную квартиру в центре Москвы в Хамовниках. Стоимость недвижимости составила 10,3 млн долларов, передает «Царьград».

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Телеведущая Ксений Собчак получила гражданство Израиля. Об этом сообщает израильская газета Haaretz. «Российская журналистка и политик Ксения Собчак получила израильское гражданство», — пишет Haaretz. URA.RU пока не удалось получить комментарий Собчак. До этого появлялись слухи об эмиграции телеведущей, Собчак опровергала информацию об этом. Она отмечала, что ее отъезд из России был запланированным отпуском. Ранее СМИ сообщили, что Собчак продала свою элитную квартиру в центре Москвы в Хамовниках. Стоимость недвижимости составила 10,3 млн долларов, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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