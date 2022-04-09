Haaretz: Собчак получила гражданство Израиля

Ксения Собчак опровергала слухи о своей эмиграции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксений Собчак получила гражданство Израиля. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

«Российская журналистка и политик Ксения Собчак получила израильское гражданство», — пишет Haaretz. URA.RU пока не удалось получить комментарий Собчак.

До этого появлялись слухи об эмиграции телеведущей, Собчак опровергала информацию об этом. Она отмечала, что ее отъезд из России был запланированным отпуском. Ранее СМИ сообщили, что Собчак продала свою элитную квартиру в центре Москвы в Хамовниках. Стоимость недвижимости составила 10,3 млн долларов, передает «Царьград».