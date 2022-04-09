В Рубежном взорвали цистерну с азотной кислотой

Подполковник Народной милиции ЛНР сообщил, что облако пойдет на северо-восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Рубежном взорвалась цистерна с азотной кислотой. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В Рубежном вновь взорвали цистерну с азотной кислотой. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, следовательно облако пойдет, как и в прошлый раз, на северо-восток», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он сообщил, что населению нужно срочно уйти укрытие, плотно закрыть двери и окна, а также и подготовить маски, пропитанные содовым раствором.

Цистерна с кислотой взорвалась в результате обстрела со стороны ВСУ, передает «Царьград». Сообщается, что рыжее облако, появившееся после взрыва, движется в сторону Северодонецка.

Во вторник в народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военные перед отступлением подорвали цистерну с соляной кислотой на предприятии «Заря» в Рубежном, передает деловое издание «Взгляд». Сообщалось, что момент подрыва рассчитали с учетом розы ветров, распространяющей химикаты на освобожденную территорию республики.

Россия проводит на Украине спецоперацию. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. Военнослужащие РФ предотвратили запланированное нападение на Донбасс. Армии РФ удалось перехватить материалы, в которых сообщалось о планах Украины начать вторжение в марте.