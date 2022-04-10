Bloomberg: британцы катятся в нищету из-за санкций против РФ

10 апреля 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Рост цен ударит по безработным британцам в пять раз сильнее, чем по занятым Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Безработное население Великобритании оказались в сложной ситуации на фоне роста цен на продукты питания и электроэнергию, которые произошли из-за антироссийских санкций. Как сообщает агентство Bloomberg, каждый двенадцатый британец использует кредитные схемы для покупки предметов первой необходимости. «С 1 апреля британцы вынуждены тратить большую часть своего бюджета на оплату коммунальных услуг, так как цены на газ и электричество подскочили на 54%. В то же время социальные пособия выросли лишь на 3,1% — меньше половины роста минимальной заработной платы по стране», — сообщает агентство Bloomberg. Также отмечается заявление канцлера казначейства Великобритании Риши Сунака о решении оказать поддержку трудоустроенным гражданам, а не тем, кто живет на пособия. «Ни одна крупная экономика не оставляет свое безработное население в настолько уязвимом положении. Финансовый удар по незанятому населению может оказаться в пять раз сильнее, чем по трудоустроенному», — подытожили там. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Издание The Guardian со ссылкой на слова английского бизнесмена, босса Iceland Foods Ltd. Ричарда Уокера сообщало, что жители Британии начали отказываться от покупки картофеля из-за роста цен на электроэнергию. Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что европейцы могут уменьшить температуру воздуха в домах, чтобы Евросоюз стал меньше зависеть от России в сфере энергетики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Безработное население Великобритании оказались в сложной ситуации на фоне роста цен на продукты питания и электроэнергию, которые произошли из-за антироссийских санкций. Как сообщает агентство Bloomberg, каждый двенадцатый британец использует кредитные схемы для покупки предметов первой необходимости. «С 1 апреля британцы вынуждены тратить большую часть своего бюджета на оплату коммунальных услуг, так как цены на газ и электричество подскочили на 54%. В то же время социальные пособия выросли лишь на 3,1% — меньше половины роста минимальной заработной платы по стране», — сообщает агентство Bloomberg. Также отмечается заявление канцлера казначейства Великобритании Риши Сунака о решении оказать поддержку трудоустроенным гражданам, а не тем, кто живет на пособия. «Ни одна крупная экономика не оставляет свое безработное население в настолько уязвимом положении. Финансовый удар по незанятому населению может оказаться в пять раз сильнее, чем по трудоустроенному», — подытожили там. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Издание The Guardian со ссылкой на слова английского бизнесмена, босса Iceland Foods Ltd. Ричарда Уокера сообщало, что жители Британии начали отказываться от покупки картофеля из-за роста цен на электроэнергию. Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что европейцы могут уменьшить температуру воздуха в домах, чтобы Евросоюз стал меньше зависеть от России в сфере энергетики.