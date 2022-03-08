Европейцам предложили жить в холоде, но отказаться от газа из РФ

08 марта 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

Европейцев призвали понизить температуру воздуха дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Европейцы могут уменьшить температуру воздуха в домах, чтобы Евросоюз стал меньше зависеть от России в сфере энергетики. С таким заявлением выступил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе. «Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете, определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию. Понизив температуру воздуха в вашем доме, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и таким образом сделать нас сильнее в отношении России», — заявил Франс Тиммерманс, трансляция велась на сайте Еврокомиссии. По его словам, это является информацией, а не является призывом. В плане Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов сообщается, что понижение температуры воздуха во всех домах на один градус поможет сэкономить 10 млрд кубометров газа во всех европейских странах. Еврокомиссия сообщала, что поставки газа из России продолжают в полном объеме, несмотря на санкции в отношении РФ. Европа продолжает получать российский газ через Украину в штатном режиме, сообщали в «Газпроме». Евросоюз ждет катастрофа в случае отказа от нефти и газа из России, считает депутат Европарламента Тьерри Мариани. В Европе стоимость газа побила исторический рекорд и превысила 3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейцы могут уменьшить температуру воздуха в домах, чтобы Евросоюз стал меньше зависеть от России в сфере энергетики. С таким заявлением выступил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе. «Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете, определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию. Понизив температуру воздуха в вашем доме, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и таким образом сделать нас сильнее в отношении России», — заявил Франс Тиммерманс, трансляция велась на сайте Еврокомиссии. По его словам, это является информацией, а не является призывом. В плане Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов сообщается, что понижение температуры воздуха во всех домах на один градус поможет сэкономить 10 млрд кубометров газа во всех европейских странах. Еврокомиссия сообщала, что поставки газа из России продолжают в полном объеме, несмотря на санкции в отношении РФ. Европа продолжает получать российский газ через Украину в штатном режиме, сообщали в «Газпроме». Евросоюз ждет катастрофа в случае отказа от нефти и газа из России, считает депутат Европарламента Тьерри Мариани. В Европе стоимость газа побила исторический рекорд и превысила 3 тысячи долларов за тысячу кубометров.