Свердловскую область накрыло смогом

Предупреждение о распространении смога объявлено до 12 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге до вечера 12 апреля. Предупреждение размещено на официальном сайте Уральского гидрометцентра.

«С 20 часов 8 апреля до 20 часов 12 апреля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Ранее объявленное в регионе штормовое предупреждение — шквалистый ветер, гололедица и осадки в виде мокрого снега — сменилось безветренной погодой. В первой половине этой недели осадки маловероятны, ожидается теплая погода. Температура воздуха с 11 по 14 апреля превысит климатическую норму на 2-4 градуса: ночью ожидается от -1 до +4, днем 8—14 градусов тепла.