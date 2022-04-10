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Свердловскую область накрыло смогом

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над Екатеринбургом, задымление, смог над городом, район академический, грязный воздух
Предупреждение о распространении смога объявлено до 12 апреля Фото:

Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге до вечера 12 апреля. Предупреждение размещено на официальном сайте Уральского гидрометцентра.

«С 20 часов 8 апреля до 20 часов 12 апреля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Ранее объявленное в регионе штормовое предупреждение — шквалистый ветер, гололедица и осадки в виде мокрого снега — сменилось безветренной погодой. В первой половине этой недели осадки маловероятны, ожидается теплая погода. Температура воздуха с 11 по 14 апреля превысит климатическую норму на 2-4 градуса: ночью ожидается от -1 до +4, днем 8—14 градусов тепла.

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Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге до вечера 12 апреля. Предупреждение размещено на официальном сайте Уральского гидрометцентра. «С 20 часов 8 апреля до 20 часов 12 апреля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — говорится в сообщении. Ранее объявленное в регионе штормовое предупреждение — шквалистый ветер, гололедица и осадки в виде мокрого снега — сменилось безветренной погодой. В первой половине этой недели осадки маловероятны, ожидается теплая погода. Температура воздуха с 11 по 14 апреля превысит климатическую норму на 2-4 градуса: ночью ожидается от -1 до +4, днем 8—14 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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