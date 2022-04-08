Двое силовиков пострадали в ДТП в центре Тюмени

Автомобиль с росгвардейцами от удара вынесло на тротуар (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Утром 11 апреля в центре Тюмени, на перекрестке улиц Орджоникидзе и Советской, в ДТП пострадали двое сотрудников Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«На перекрестке улиц Орджоникидзе и Советской столкнулись Mitsubishi и „Лада Гранта“. Предварительно, отечественный автомобиль, принадлежащий Росгвардии, ехал с включенными спецсигналами. В результате аварии в нем пострадали два человека — мужчины 1992 и 1979 годов рождения, у них различные травмы», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

ДТП произошло на перекрестке у отеля Hilton. От удара машину Росгвардии вынесло на тротуар.

В силовом ведомстве также прокомментировали случившееся. «Предварительно известно, что автомобиль „Мицубиси“ не предоставил приоритет служебному транспорту группы задержания, двигавшегося с включенными спецсигналами на вызов по сработке тревожной сигнализации. Подробные обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.