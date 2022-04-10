Курганец получил пенсию отца через два года после его смерти

Житель Курганской области добился выплаты пенсии умершего отца после просрочки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области через суд смог получить оставшиеся пенсионные накопления своего умершего отца. Несмотря на истекший по закону срок получения, мужчина добился выплаты денег от Пенсионного фонда. Об этом сообщает на своем сайте Шадринский районный суд.

«Согласно ответу ОПФР по Курганской области от 01.02.2022 сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица К.А.В. составляет 57 345 руб. 51 коп. <> Исковые требования истца к Государственному учреждению — Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области о восстановлении срока для обращения с заявлением о получении средств пенсионных накоплений удовлетворить», — сообщается в материалах дела. Решение по восстановлению срока было принято судом в марте текущего года.

Отец обратившегося в суд горожанина умер в конце 2019 года. Спустя два года молодой человек узнал, что мог претендовать на средства, оставшиеся на счетах фонда. После поданного заявления 20-летнему шадринцу отказали в получении средств, ссылаясь на истечение установленного законом срока, а также сообщили, что направляли письмо об остатках пенсионных средств по домашнему адресу умершего.

В суде молодой человек привел в качестве доводов факт проживания отдельно от отца, а также признался, что не знал о временных нормах закона и письмо получил лишь в конце 2021 года. Суд, изучив обстоятельства дела, признал уважительную причину пропуска и вынес решение в пользу истца.

Ранее URA.RU сообщало, что представители Пенсионного фонда отказали жителю Кургана в праве на пенсию в возрасте 58 лет. В суде мужчина смог доказать свое право на досрочное начисление пенсионных средств из-за тяжелых условий работы.

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