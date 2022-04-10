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В Екатеринбурге выросло количество квартир для аренды

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, жилой дом, недвижимость, ипотека, вторичное жилье, панельный дом, жилье, многоквартирный дом, панелька
Основная доля рынка аренды квартир в Екатеринбурге приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры Фото:

С начала года в Екатеринбурге резко выросло количество квартир, предлагаемых для ежемесячной аренды. Данными поделились специалисты сервиса «Авито Недвижимость».

«В Екатеринбурге с февраля по март количество квартир, выставленных в аренду, выросло на 41%. Больше всего таких объявлений появилось в Кировском, Ленинском и Академическом районах города», — сообщили аналитики.

Однако реальный спрос на жилье не увеличился. За первый весенний месяц больше всего интересовались жильем в Верх-Исетском районе. Железнодорожный район, наоборот, стал менее предпочтительным.

Основная доля рынка аренды квартир в Екатеринбурге по-прежнему приходится на однокомнатные (47%) и двухкомнатные (30%) квартиры. Средняя цена аренды студии или однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 19 тысяч рублей.

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С начала года в Екатеринбурге резко выросло количество квартир, предлагаемых для ежемесячной аренды. Данными поделились специалисты сервиса «Авито Недвижимость». «В Екатеринбурге с февраля по март количество квартир, выставленных в аренду, выросло на 41%. Больше всего таких объявлений появилось в Кировском, Ленинском и Академическом районах города», — сообщили аналитики. Однако реальный спрос на жилье не увеличился. За первый весенний месяц больше всего интересовались жильем в Верх-Исетском районе. Железнодорожный район, наоборот, стал менее предпочтительным. Основная доля рынка аренды квартир в Екатеринбурге по-прежнему приходится на однокомнатные (47%) и двухкомнатные (30%) квартиры. Средняя цена аренды студии или однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 19 тысяч рублей.
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