В Екатеринбурге выросло количество квартир для аренды

Основная доля рынка аренды квартир в Екатеринбурге приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры Фото: Анна Майорова © URA.RU

С начала года в Екатеринбурге резко выросло количество квартир, предлагаемых для ежемесячной аренды. Данными поделились специалисты сервиса «Авито Недвижимость».

«В Екатеринбурге с февраля по март количество квартир, выставленных в аренду, выросло на 41%. Больше всего таких объявлений появилось в Кировском, Ленинском и Академическом районах города», — сообщили аналитики.

Однако реальный спрос на жилье не увеличился. За первый весенний месяц больше всего интересовались жильем в Верх-Исетском районе. Железнодорожный район, наоборот, стал менее предпочтительным.

Основная доля рынка аренды квартир в Екатеринбурге по-прежнему приходится на однокомнатные (47%) и двухкомнатные (30%) квартиры. Средняя цена аренды студии или однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 19 тысяч рублей.