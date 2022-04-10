Жителя ХМАО судят за продажу крупной партии паленого алкоголя

Полицейские изъяли со склада 24 000 бутылок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в хранении и продаже партии алкогольного суррогата. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«В декабре 2020 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приобрел партию немаркированной алкогольной продукции. Ее он собирался продавать физическим лицам и предпринимателям. Также он незаконно использовал для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки и чужие товарные знаки», — сообщили в ведомстве.

Полицейские изъяли со склада 24 000 бутылок общей стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Обвинение предъявлено по трем статьям УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция в ХМАО изъяла более тысячи литров паленой водки в пяти муниципалитетах. Всего в ходе спецоперации «Алкоголь» правоохранителям удалось обнаружить и вывести из оборота 16 354 литра немаркированного суррогата.