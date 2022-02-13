В ХМАО изъяли больше тонны паленой водки

14 февраля 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

В ходе спецоперации всего правоохранители изъяли более 16 тысяч литров контрафакта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция в ХМАО изъяла более тысячи литров паленой водки в пяти муниципалитетах, этим алкоголем ранее отравились жители Кондинского и Октябрьского районов, также в ходе спецоперации «Алкоголь» правоохранителям удалось обнаружить и вывести из оборота 16 354 литра немаркированного суррогата. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «На территории ХМАО — Югры завершилась операция „Алкоголь“. На территории обслуживания 5 территориальных ОМВД России, была обнаружена контрафактная алкогольная продукция, аналогичная ранее изъятой, от употребления которой скончались граждане в Кондинском и Октябрьском районах общим объемом 1046 литров. Всего за период проведения мероприятий на территории округа из незаконного оборота изъято 16 354,7 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции», — говорит пресс-секретарь. В пресс-службе также сообщили, что за период проведения операции возбуждено 21 уголовное дело, а 19 из них уже раскрыты. При этом метанол был обнаружен лишь в водке, которую изъяли в Кондинском и Октябрьском районах. В ХМАО полицейские нашли и 34 000 пакета сигарет, общей стоимостью свыше 4 млн рублей, в отношении двух распространителей возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. За все время операции полицейские оформили 216 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении юридических лиц — 17, индивидуальных предпринимателей — 70, физических лиц — 129. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция накрыла такси, занимавшееся доставкой алкоголя. Таксомоторные службы доставки правоохранители обнаружили в Советском и Когалыме, водители принимали заказы и за плату доставляли спиртное. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полиция в ХМАО изъяла более тысячи литров паленой водки в пяти муниципалитетах, этим алкоголем ранее отравились жители Кондинского и Октябрьского районов, также в ходе спецоперации «Алкоголь» правоохранителям удалось обнаружить и вывести из оборота 16 354 литра немаркированного суррогата. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «На территории ХМАО — Югры завершилась операция „Алкоголь“. На территории обслуживания 5 территориальных ОМВД России, была обнаружена контрафактная алкогольная продукция, аналогичная ранее изъятой, от употребления которой скончались граждане в Кондинском и Октябрьском районах общим объемом 1046 литров. Всего за период проведения мероприятий на территории округа из незаконного оборота изъято 16 354,7 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции», — говорит пресс-секретарь. В пресс-службе также сообщили, что за период проведения операции возбуждено 21 уголовное дело, а 19 из них уже раскрыты. При этом метанол был обнаружен лишь в водке, которую изъяли в Кондинском и Октябрьском районах. В ХМАО полицейские нашли и 34 000 пакета сигарет, общей стоимостью свыше 4 млн рублей, в отношении двух распространителей возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. За все время операции полицейские оформили 216 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении юридических лиц — 17, индивидуальных предпринимателей — 70, физических лиц — 129. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция накрыла такси, занимавшееся доставкой алкоголя. Таксомоторные службы доставки правоохранители обнаружили в Советском и Когалыме, водители принимали заказы и за плату доставляли спиртное.