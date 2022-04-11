Минобороны РФ: возле Днепра уничтожен ракетный комплекс из Европы

11 апреля 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Армия РФ применила высокоточные ракеты «Калибр» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России ударом высокоточных ракет уничтожила ракетный комплекс С-300, предоставленный Украине одной из европейских стран. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Высокоточными ракетами морского базирования „Калибр“ на южной окраине Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены, в том числе, четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении Минобороны. Также ударом высокоточных ракет было уничтожено 9 танков, 5 самоходных артустановок «Акация», 5 РСЗО «Град». Ликвидированы более 60 националистов. Ранее Словакия передала Украине комплекс С-300, пишет RT. Также США планируют дополнительно передать Украине четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает «Национальная служба новостей». Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Армия России ударом высокоточных ракет уничтожила ракетный комплекс С-300, предоставленный Украине одной из европейских стран. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Высокоточными ракетами морского базирования „Калибр“ на южной окраине Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены, в том числе, четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении Минобороны. Также ударом высокоточных ракет было уничтожено 9 танков, 5 самоходных артустановок «Акация», 5 РСЗО «Град». Ликвидированы более 60 националистов. Ранее Словакия передала Украине комплекс С-300, пишет RT. Также США планируют дополнительно передать Украине четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает «Национальная служба новостей». Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.