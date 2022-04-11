Курганец за взятку пытался сдать экзамен в ГИБДД

Курганец предложил инспектору ГИБДД деньги на экзамене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане во время приема экзаменов на получение водительских прав один из кандидатов предложил деньги инспектору ГИБДД. Информация об этом опубликована на сайте Госавтоинспекции Курганской области.

«Кандидат в водители во время экзамена по вождению допустил ошибки, получив штрафные баллы, вследствие чего экзамен инспектором был остановлен. После этого молодой человек предложил полицейскому получить денежное вознаграждение за невыставление оценки „Не сдал“ и предоставление второй попытки для контрольного проезда», — информирует пресс-служба управления.

Несмотря на предложение, инспектор от денег отказался, вторую попытку экзаменующийся не получил. Старший инспектор ГИБДД, принимающий экзамены, сообщил о попытке дачи взятки в полицию, которая в настоящее время проводит проверку случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что кандидаты на получение прав тратят на обучение и сдачу экзаменов сотни тысяч рублей. Также в прошлом году более тысячи жителей области были задержаны за управление автомобилем без водительского удостоверения.