Челябинка склонила 10-летнюю дочь к интиму с сожителем за iPhone

Подозреваемых задержали на 48 часов Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительницу Челябинска и ее знакомого задержали за совершение действий сексуального характера в отношении 10-летней дочери женщины. Девочке за участие в сексуальных утехах родных обещали дарить подарки, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Знакомый матери девочки попросил ее уговорить дочь вступить с ними в сексуальный контакт, обещая женщине дать денег, а девочке купить iPhone. Когда все случилось, обещание мужчина не исполнил, и женщина сообщила обо всем в полицию. Поскольку она оказалась соучастницей, задержали обоих», — рассказал источник.

В отношении 31-летнего мужчины и 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Они задержаны на 48 часов, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В пресс-службе СУ СКР области информацию пока не комментируют.