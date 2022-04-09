Пермская IT-компания готовит уникальное приложение для родителей

Приложение способно заблаговременно предупредить родителей о том, что ребенок скоро проснется Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты пермской компании Macroscop разрабатывают мобильное приложение, чей функционал — отслеживать движения ребенка во сне, анализировать и своевременно предупреждать родителей, что малыш вскоре проснется. Для этого потребуются два телефона с камерами и приложение, которое будет отправлять уведомления, рассказали в компании.

«Наше приложение не будет гарантировать спокойный сон, но точно будет более эффективно решать проблемы родителей — позволит не отвлекаться на монитор и не дергаться от ложных уведомлений. Ребенок поспит — родитель поработает», — говорит один из идеологов проекта Всеволод Бедерсон на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Анализ поведения ребенка проводится с помощью высокоточной детекции движения во время сна. В компании подчеркивают, что сейчас активно занимаются сбором данных по работе прототипа видеоняни среди первой очереди пользователей приложения.

Пермская компания Macroscop ориентирована на вывод на рынки программного обеспечения, которое может найти применение в интеллектуальных системах безопасности, розничной торговле и робототехнике. Компания работает с 2008 года.