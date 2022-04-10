10 апреля 2022
09 апреля 2022
08 апреля 2022

В Свердловской области сожгут зараженных африканской чумой свиней

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , свинина, свинья, домашний скот, туша свиньи
Зараженных чумой свиней требуется уничтожать Фото:

Найденных в Белоярском районе (Свердловская область) свиней, зараженных африканской чумой, изымут у фермеров, а затем сожгут. Об этом говорится в документе, подписанном руководителем управления Россельхознадзора по Свердловской области (имеется в распоряжении редакции).

«В пробах патологического материала, отобранного от павших свиней, обнаруженных на территории лесного массива Белоярского района Свердловской области, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней. В настоящее время проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий», — говорится в документе.

В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что сжигание зараженных свиней является обыденной практикой. Делается это для предотвращения распространения болезни и избежания убытков в случае, если будет заражен весь скот фермера. Фермерам будут возмещены убытки за изъятых свиней. Сколько именно скота придется изъять — неизвестно.

Ранее URA.RU писало, что в конце сентября 2021 года на одной из свиных ферм Свердловской области произошла вспышка африканской чумы. Выяснилось, что вирус проник на ферму через еду, которой кормили животных. Из-за инфекции погибла часть скота. Губернатор Евгений Куйвашев установил карантин, чтобы чума не распространилась на других животных. Позднее для предотвращения новых очагов в регионе начали изымать свиней. Перестраховываясь на случай других вспышек, Куйвашев разрешил мэрам самим разбираться с эпидемиями у животных.

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Найденных в Белоярском районе (Свердловская область) свиней, зараженных африканской чумой, изымут у фермеров, а затем сожгут. Об этом говорится в документе, подписанном руководителем управления Россельхознадзора по Свердловской области (имеется в распоряжении редакции). «В пробах патологического материала, отобранного от павших свиней, обнаруженных на территории лесного массива Белоярского района Свердловской области, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней. В настоящее время проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий», — говорится в документе. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что сжигание зараженных свиней является обыденной практикой. Делается это для предотвращения распространения болезни и избежания убытков в случае, если будет заражен весь скот фермера. Фермерам будут возмещены убытки за изъятых свиней. Сколько именно скота придется изъять — неизвестно. Ранее URA.RU писало, что в конце сентября 2021 года на одной из свиных ферм Свердловской области произошла вспышка африканской чумы. Выяснилось, что вирус проник на ферму через еду, которой кормили животных. Из-за инфекции погибла часть скота. Губернатор Евгений Куйвашев установил карантин, чтобы чума не распространилась на других животных. Позднее для предотвращения новых очагов в регионе начали изымать свиней. Перестраховываясь на случай других вспышек, Куйвашев разрешил мэрам самим разбираться с эпидемиями у животных.
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