Свердловский губернатор наделил мэров новыми полномочиями

Евгений Куйвашев передал мэрам право бороться с эпидемиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти городов Свердловской области получили право самостоятельно разбираться со вспышками заболеваний среди сельскохозяйственных животных. Соответствующий закон, копия которого есть у URA.RU, подписал губернатор Евгений Куйвашев. Решение было принято на фоне разразившейся осенью эпидемии африканской чумы свиней в муниципалитетах.

«Настоящим законом регулируются отношения, связанные с наделением органов местного самоуправления <…> государственным полномочием по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных», — говорится в тексте закона. Местные власти, помимо прочего, будут заниматься утилизацией и хранением трупов зараженных зверей.

На проведение этих мероприятий городские и районные мэрии будут получать деньги из бюджета. Однако за расходованием выданных средств областные власти начнут строго следить. В законе подчеркивается, что деньги должны быть потрачены исключительно на борьбу с эпидемиями.

В конце сентября на одной из свиных ферм Свердловской области произошла вспышка африканской чумы. Выяснилось, что вирус проник на ферму через еду, которой кормили животных. Из-за инфекции погибла часть скота, губернатор Куйвашев установил карантин, чтобы чума не распространилась на других животных. Позднее в регионе начали изымать свиней, боясь появления новых очагов.