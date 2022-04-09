Малый бизнес Перми сможет бесплатно запустить онлайн-магазины

Предпринимателям помогут начать онлайн-торговлю Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Представители малого и микробизнеса Пермского края смогут бесплатно воспользоваться платформой по управлению онлайн-торговлей InSales. Об этом сообщили в официальном telegram-канале агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края.

«Предоставляем бесплатный доступ к интернет-продажам через платформу InSales. Это облачный сервис для быстрого старта и ведения продаж сразу на маркетплейсах, в соцсетях и интернет-магазинах», — указано в telegram-канале.

Платформа позволит предпринимателям одновременно запустить продажи в маркетплейсах Wildberries, OZON, «СберМегаМаркет», «Яндекс.Маркет», AliExpress и Avito, начать продажи через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», открыть свой онлайн-магазин. Центр «Мой бизнес» предоставит годовой доступ к платформе по тарифу «Профессиональный». Обычно это стоит около 44 тысяч рублей в год.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, предпринимателям нужно заполнить заявку и отправить копии документов по адресу: call@zpp-perm.ru. Подробнее об условиях программы можно узнать на сайте центра поддержки предпринимателей в Перми «Мой бизнес».