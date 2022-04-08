08 апреля 2022

В Тюмени перекрыли дорожное движение из-за провала на мосту. Карта

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Виды Тюмени. Тюмень , пешеходный переход, велосипедист, весна, май, мост пермякова
Разрушаться начал путепровод по улице Пермякова (архивное фото) Фото:

В Тюмени частично перекрыто движение по путепроводу на улице Пермякова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Причиной стал провал на мосту.

«Закрыто движение транспорта по улице Пермякова в районе спуска с путепровода, от автошколы ВОА до пересечения с улицей 30 лет Победы. Здесь возле коллектора ливневой канализации начался провал проезжей части», — рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте провала работает комиссия ГИБДД Тюменской области и администрации Тюмени, ведутся ремонтные работы. «Объезд [перекрытого участка] через правый съезд с путепровода по улице Пермякова, 44, с дальнейшим выездом на улицы 30 лет Победы, Федорова и Пермякова», — добавили в Госавтоинспекции.

Фото:

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В Тюмени частично перекрыто движение по путепроводу на улице Пермякова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Причиной стал провал на мосту. «Закрыто движение транспорта по улице Пермякова в районе спуска с путепровода, от автошколы ВОА до пересечения с улицей 30 лет Победы. Здесь возле коллектора ливневой канализации начался провал проезжей части», — рассказали в ведомстве. Сейчас на месте провала работает комиссия ГИБДД Тюменской области и администрации Тюмени, ведутся ремонтные работы. «Объезд [перекрытого участка] через правый съезд с путепровода по улице Пермякова, 44, с дальнейшим выездом на улицы 30 лет Победы, Федорова и Пермякова», — добавили в Госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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