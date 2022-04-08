В Челябинске столкнулись Mercedes и ВАЗ, есть пострадавшие

В причинах аварии разбирается ДПС (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске устанавливаются обстоятельства ДТП с участием автомобилей Merсedes и ВАЗ-2107. По предварительным данным, днем 11 апреля иномарка не уступила дорогу при выезде со второстепенной полосы, рассказали URA.RU в пресс-службе ОГИБДД города.

«Автомобиль Merсedes при выезде с парковой зоны на улицу Лесопарковую столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. ВАЗ после этого врезался в электроопору. На месте работают спасатели, скорая помощь и сотрудники ДПС», — рассказали в пресс-службе ведомство.

Водителя и пассажира «семерки» пришлось извлекать из автомобиля при помощи специального оборудования. Водитель госпитализирован, состояние его пассажира уточняется. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ДПС.