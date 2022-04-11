Миллиардер из списка Forbеs пожертвовал деньги курганской мечети

Российский миллиардер пожертвовал курганской мечети 100 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане соборная мечеть получила щедрое пожертвование от российского сенатора, миллиардера из списка Forbes Сулеймана Керимова. Известный меценат отправил денежные средства мусульманам в честь Священного праздника Рамадан. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам мечети Зиедали Мизробов.

«Наш брат Сулейман Керимов отправил нам 100 000 рублей. Очень приятно, что у нас есть такой человек, который помогает нам в этот Священный месяц. Дает такую щедрую милостыню», — сказал Мизробов.

Имам мечети рассказал на что потратили денежное пожертвование. «По 10 000 рублей отправили нашим организациям в Частоозерье, Далматово и Куртамыш. Остальную сумму потратили здесь в Кургане. У нас в мечети молятся около 900 мусульман. От имени Сулеймана Керимова раздали угощения нашим братьям на ифтаре (разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан — прим. ред.)», — поделился представитель мусульман.

В соборной мечети Кургана в месяц Рамадан регулярно проводятся коллективные ифтары, на которых прихожанам дают угощения. Такие мероприятия, как правило, устраивают на средства благотворительного фонда пожертвований местных мусульман.

На сегодняшний день миллиардер Сулейман Керимов занимает 10 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Состояние Керимова и его семьи составляет почти 16 миллионов долларов. Он является членом Совета Федерации РФ от республики Дагестан. Керимов активно вел предпринимательскую деятельность. Так, он в разные годы был владельцем «Нафта-Москва», ПИК, «Полюс Золота», «Уралкалий», «Полиметалл» и других компаний.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам