Forbes назвал миллиардеров России, разбогатевших во время кризиса

Представители традиционных секторов экономики в России больше всего разбогатели во время экономического кризиса 2020 года. В частности, свои капиталы увеличили миллиардеры, которым принадлежат акции металлургических компаний.
Рейтинг бизнесменов, разбогатевших в 2020 году, опубликовал журнал Forbes. «На первом месте списка — сенатор Сулейман Керимов и [его] семья. Керимовым принадлежат 78,6% акций золотодобывающей компании „Полюс“ и международный аэропорт „Махачкала“. Благодаря росту цен на золото за год состояние семьи сенатора выросло более чем на 100%,до 20,9 миллиарда долларов», — передает издание.
Второе место в рейтинге занимает Владимир Лисин, который владеет пакетами акций Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding. Бизнесмен увеличил свое состояние на 5,4 миллиарда долларов (до 26,19 миллиарда долларов) за счет дефицита лома и руды во время пандемии коронавируса. Тройку самых удачливых бизнесменов списка Forbes называет владельца 49% акций USM Holdings Алишера Усманова, который увеличил свое состояние на 3,6 миллиарда долларов за счет роста котировок металлургической компании на фоне роста цен на металлы.
Также в списке оказался владелец акций Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Рост котировок позволил бизнесмену заработать 1,4 миллиарда долларов и увеличить свое общее состояние до 10,2 миллиарда долларов. Чуть меньше заработал владелец акций ЕВРАЗ Роман Абрамович — 1,3 миллиарда долларов. «Росту котировок „Евраза“ способствует не только благоприятная конъюнктура рынка, но и сообщения о том, что компания намеревается консолидировать угольные активы на базе „Распадской“. Акции компании за год подорожали с 397 до 473 фунтов за бумагу», — пишет Forbes.
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