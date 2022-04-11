Лавров озвучил еще одну цель спецоперации на Украине

11 апреля 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров подчеркнул, что спецоперация призвана покончить с «полным доминированием США» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская спецоперация на Украине призвана, в том числе покончить с «безоглядным расширением и полным доминированием США в мире». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Политика Евросоюза под руководством США отражает озлобленность, остервенелость, которая определяется не только Украиной, а то, что на Украине создали плацдарм для подчинения России. Вопреки заявлениям, что мы больше не противники. Наша спецоперация призвана положить конец безоглядному расширению, полному доминированию США в мире. Доминированию, которое идет с нарушениями международного права», — сказал Лавров. В пример таких нарушений международного права со стороны США глава МИД РФ назвал действия Белого дома в Косово и Ираке. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российская спецоперация на Украине призвана, в том числе покончить с «безоглядным расширением и полным доминированием США в мире». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Политика Евросоюза под руководством США отражает озлобленность, остервенелость, которая определяется не только Украиной, а то, что на Украине создали плацдарм для подчинения России. Вопреки заявлениям, что мы больше не противники. Наша спецоперация призвана положить конец безоглядному расширению, полному доминированию США в мире. Доминированию, которое идет с нарушениями международного права», — сказал Лавров. В пример таких нарушений международного права со стороны США глава МИД РФ назвал действия Белого дома в Косово и Ираке. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.