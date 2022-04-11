Макрон победил в первом туре на выборах президента Франции

11 апреля 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Макрон набрал 27,84% голосов, его соперник Марин Ле Пен — 23,15% Фото: Официальный сайт Президента РФ Действующий лидер Франции Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов в первом туре президентских выборов. Такие данные приводит французское МВД. Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 23,15%. «Макрон набрал 27,84% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней после первого тура выборов президента Франции. Ле Пен получила 23,15%», — сказано в заявлении МВД. По данным ведомства, явка избирателей составила 73,69% и была самой низкой с 2002 года. Вечером 10 апреля закончился первый тур президентских выборов во Франции, напоминает RT. По его итогам, во второй тур вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. По мнению действующего президента Франции, второй тур станет «решающим в жизни страны и всей Европы». Ле Пен ранее обещала, что в случае победы на выборах реформирует Европейский союз и заменит его на альянс европейских наций. Также она пообещала, что Франция выйдет из состава НАТО. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Действующий лидер Франции Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов в первом туре президентских выборов. Такие данные приводит французское МВД. Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 23,15%. «Макрон набрал 27,84% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней после первого тура выборов президента Франции. Ле Пен получила 23,15%», — сказано в заявлении МВД. По данным ведомства, явка избирателей составила 73,69% и была самой низкой с 2002 года. Вечером 10 апреля закончился первый тур президентских выборов во Франции, напоминает RT. По его итогам, во второй тур вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. По мнению действующего президента Франции, второй тур станет «решающим в жизни страны и всей Европы». Ле Пен ранее обещала, что в случае победы на выборах реформирует Европейский союз и заменит его на альянс европейских наций. Также она пообещала, что Франция выйдет из состава НАТО.