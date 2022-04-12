В Курганской генерирующей компании назначен новый руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК) исполняющим обязанности генерального директора назначен Игорь Сергеев. Решение принял совет директоров предприятия, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Новый руководитель предприятия Игорь Сергеев с 2010 по 2017 годы уже был генеральным директором „Курганской генерирующей компании“, а с 2017 по 2018 — главным инженером КГК. С августа 2018 года он работал заместителем технического директора ООО „Интертехэлектро — Электрогенерация“», — отметили на предприятии.

Ранее главой компании был Сергей Долгов, он работал на предприятии с 2010 года, а генеральным директором был назначен в 2017-м. После ухода из КГК Долгов возглавил «Ямалкоммунэнерго», крупнейшее энергетическое коммунальное предприятие ЯНАО.

ПАО КГК — одно из крупных предприятий в Курганской области, обеспечивающее выработку электрической и тепловой энергии и обладающее статусом единой теплоснабжающей организации в Кургане. В структуру компании входят Курганская ТЭЦ-1 и «Тепловые сети».