Бумагу будут поставлять в магазины по цене 600-650 рублей за пачку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Офисная бумага производства Туринского целлюлозно-бумажного завода (Туринск, Свердловская область) в ближайшие недели появится в продаже у двух федеральных сетей канцелярских товаров — «Комус» и «Офисмаг». Об этом рассказал во время пресс-тура на предприятии генеральный директор Туринского ЦБЗ Дмитрий Русаков.

«Заключены контракты с сетями, поэтому в магазинах наша бумага появится. Но только после того, как обеспечим бумагой бюджетные учреждения, ключевые предприятия, например Свердловэнерго, Пермэнерго. У Свердловэнерго в месяц уходит фура бумаги. Это семь тысяч пачек бумаги. И сейчас поставляем бумагу в образовательные учреждения через министерство образования, потому что скоро в школах итоговые экзамены, и у них требование — процент белизны должен быть не менее 80%, у нас — 105%», — пояснил глава предприятия.

По словам владельца Туринского ЦБЗ Романа Пономарева, напрямую бумагу поставляют по цене 600-650 рублей за пачку. В магазинах она будет стоить минимум 700 рублей.

«Стоимость бумаги — это прежде всего сырье — лес и химикаты. Химикаты сейчас подорожали больше чем в два раза», — пояснил предприниматель.

Сейчас в первую очередь выпускают формат А4, при необходимости будут выпускать и А3. Продавать ее будут под своим брендом. До 2018 года, когда завод остановил производство офсетной бумаги, ее выпускали под чужими брендами.

Фото: Екатерина Демина © URA.RU

Фото: Екатерина Демина © URA.RU

Фото: Екатерина Демина © URA.RU