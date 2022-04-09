09 апреля 2022
08 апреля 2022

Пермякам угрожают миллионными штрафами за сбор подснежников

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж на Муллашах. Тюмень, подснежники
Максимальный размер штрафа за сбор подснежников — 1 миллион рублей Фото:

За сбор редких и находящихся под угрозой исчезновения растений пермяки рискуют получить крупный штраф, например, за срыв подснежника. Физлица при этом могут лишиться пяти тысяч рублей, а штраф юридическим лицам достигает миллиона, сообщает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

«Росприроднадзору поручено обеспечить эффективное противодействие нелегальному промыслу, который наносит существенный урон окружающей среде», — подчеркивают специалисты ведомства на своем сайте. Гражданам рекомендовано не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу РФ и находящиеся на грани исчезновения, проявить сознательность и любовь к природе. Полный список объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу опубликован на портале министерства.

Помимо штрафа виновник должен будет возместить нанесенный природе ущерб, который рассчитывается в соответствии с утвержденными приказом. Так за один сорванный или поврежденный подснежник нарушитель должен будет заплатить 300 рублей. При наличии отягчающих обстоятельств (продажи, приобретения или пересылки краснокнижного растения) размер таксы может увеличиться в три раза.

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За сбор редких и находящихся под угрозой исчезновения растений пермяки рискуют получить крупный штраф, например, за срыв подснежника. Физлица при этом могут лишиться пяти тысяч рублей, а штраф юридическим лицам достигает миллиона, сообщает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. «Росприроднадзору поручено обеспечить эффективное противодействие нелегальному промыслу, который наносит существенный урон окружающей среде», — подчеркивают специалисты ведомства на своем сайте. Гражданам рекомендовано не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу РФ и находящиеся на грани исчезновения, проявить сознательность и любовь к природе. Полный список объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу опубликован на портале министерства. Помимо штрафа виновник должен будет возместить нанесенный природе ущерб, который рассчитывается в соответствии с утвержденными приказом. Так за один сорванный или поврежденный подснежник нарушитель должен будет заплатить 300 рублей. При наличии отягчающих обстоятельств (продажи, приобретения или пересылки краснокнижного растения) размер таксы может увеличиться в три раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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