Пермякам угрожают миллионными штрафами за сбор подснежников

Максимальный размер штрафа за сбор подснежников — 1 миллион рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За сбор редких и находящихся под угрозой исчезновения растений пермяки рискуют получить крупный штраф, например, за срыв подснежника. Физлица при этом могут лишиться пяти тысяч рублей, а штраф юридическим лицам достигает миллиона, сообщает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

«Росприроднадзору поручено обеспечить эффективное противодействие нелегальному промыслу, который наносит существенный урон окружающей среде», — подчеркивают специалисты ведомства на своем сайте. Гражданам рекомендовано не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу РФ и находящиеся на грани исчезновения, проявить сознательность и любовь к природе. Полный список объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу опубликован на портале министерства.

Помимо штрафа виновник должен будет возместить нанесенный природе ущерб, который рассчитывается в соответствии с утвержденными приказом. Так за один сорванный или поврежденный подснежник нарушитель должен будет заплатить 300 рублей. При наличии отягчающих обстоятельств (продажи, приобретения или пересылки краснокнижного растения) размер таксы может увеличиться в три раза.