Украинцы закидали соцсети Алены Водонаевой оскорблениями

11 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Алену Водонаеву обвинили в молчании по вопросу спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева получила массу сообщений с оскорблениями от жителей Украины. Об этом блогер рассказала в своих социальных сетях. Девушку обвинили в том, что она не высказывается по поводу спецоперации. «Публикую сообщения, которые мне приходят из Украины. Сказать, что я в **** (в шоке — прим.URA.RU) — ничего не сказать. Я писала о событиях, давала информацию так, чтобы и люди были в курсе, и чтобы для меня и моей семьи это было безопасно. Но теперь все меньше хочу говорить о том, что происходит», — написала Алена Водонаева в своих социальных сетях. Поводом для информационной атаки стало заявление Водонаевой, что вместо решения проблем украинцев она предпочитает заниматься решением своих личных проблем. Об этом девушка сказала, комментируя ситуацию с комиком Нурланом Сабуровым, которого на одном из концертов обвинили в не высказывании позиции по поводу спецоперации. После этого соцсети телеведущей были атакованы. В адресованных ей сообщениях, в числе прочего, звучали фразы: «Зачем рот открывать и говорить фигню? Есть опция промолчать и не позориться», «Падаль. Для таких, как ты, Сыктывкар или Тамбов самое место», «Боитесь даже мнение высказать. Страна дебилов и сыкунов». Алена Водонаева — уроженка Тюмени. Ранее URA.RU писало, что она посвятила пост ушедшему из жизни Владимиру Жириновскому, назвав его легендой. Спецоперация РФ на Украине, стартовавшая 24 февраля, проводится в целях демилитаризации и денацификации страны. После ее начала в отношении России были введены многочисленные санкции. Также, по словам президента РФ Владимира Путина, атака на страну организована и в информационном поле, посредством фейков и пропагандистских подделок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева получила массу сообщений с оскорблениями от жителей Украины. Об этом блогер рассказала в своих социальных сетях. Девушку обвинили в том, что она не высказывается по поводу спецоперации. «Публикую сообщения, которые мне приходят из Украины. Сказать, что я в **** (в шоке — прим.URA.RU) — ничего не сказать. Я писала о событиях, давала информацию так, чтобы и люди были в курсе, и чтобы для меня и моей семьи это было безопасно. Но теперь все меньше хочу говорить о том, что происходит», — написала Алена Водонаева в своих социальных сетях. Поводом для информационной атаки стало заявление Водонаевой, что вместо решения проблем украинцев она предпочитает заниматься решением своих личных проблем. Об этом девушка сказала, комментируя ситуацию с комиком Нурланом Сабуровым, которого на одном из концертов обвинили в не высказывании позиции по поводу спецоперации. После этого соцсети телеведущей были атакованы. В адресованных ей сообщениях, в числе прочего, звучали фразы: «Зачем рот открывать и говорить фигню? Есть опция промолчать и не позориться», «Падаль. Для таких, как ты, Сыктывкар или Тамбов самое место», «Боитесь даже мнение высказать. Страна дебилов и сыкунов». Алена Водонаева — уроженка Тюмени. Ранее URA.RU писало, что она посвятила пост ушедшему из жизни Владимиру Жириновскому, назвав его легендой. Спецоперация РФ на Украине, стартовавшая 24 февраля, проводится в целях демилитаризации и денацификации страны. После ее начала в отношении России были введены многочисленные санкции. Также, по словам президента РФ Владимира Путина, атака на страну организована и в информационном поле, посредством фейков и пропагандистских подделок.