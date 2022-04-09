Завод пермского миллиардера подал иск о самобанкротстве

Иск о банкротстве подан в краевой Арбитражный суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление с требованием о признании банкротом мясоперерабатывающего завода «Телец». Иск, согласно данным, указанным на сайте суда, подан самим предприятием.

По данным сайта «СПАРК-Интерфакс», учредителем предприятия значится пермский бизнесмен Александр Репин. Согласно информации, размещенной на портале list-org, доля миллиардера в уставном капитале по состоянию на 18 марта 2021 года составляет 51%. ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» находится в г. Кунгур (Пермский край). Основное направление деятельности — производство полуфабрикатов колбасных изделий из мяса говядины, свинины и птицы.

Мясокомбинат подал иск о самобанкротстве скриншот с сайта Арбитражного суда Пермского края