Свердловского гонщика исключили из команды за жест

С гонщиком расторгла договор шведская спортивная команда Ward Racing Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Шведская команда Ward Racing расторгла договор с 15-летним спортивным гонщиком Артемом Северюхиным из Верхней Пышмы (Свердловская область). Ранее на награждении он показал жест, похожий на нацистское приветствие. Информация об этом размещена в социальной сети команды.

«Ward Racing не видит возможности для продолжения сотрудничества с Артемом Северюхиным и расторгнет с ним гоночный контракт», — заявила спортивная команда. Также Ward Racing осудила действия подростка и посчитала его поведение нарушением этического и морального спортивного кодекса.

Помимо этого Международная автомобильная ассоциация (FIA) начала расследование о неприемлемом поведении Северюхина. Представители FIA заявили, что сообщат о дальнейших шагах и предпримут определенные меры в отношении спортсмена.

Сам Артем Северюхин утверждает, что не хотел никого обидеть, а хотел всего лишь поблагодарить команду и своих близких. «Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну», — передает слова подростка telegram-канал First Place.

Ранее 15-летний гонщик из Верхней Пышмы Артем Северюхин продемонстрировал жест, который походил на приветствие нацистов. Неприятная ситуация произошла на награждении во время Чемпионата Европы по картингу в Португалии.

В заявлении указано, что шведская команда решила расторгнуть договор с Северюхиным Социальная сеть Ward Racing

В заявлении FIA сказано, что в отношении мальчика будут предприняты меры Официальный сайт FIA