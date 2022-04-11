Свердловского гонщика исключили из команды за жест

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ГлавЁлка, картинг
С гонщиком расторгла договор шведская спортивная команда Ward Racing Фото:

Шведская команда Ward Racing расторгла договор с 15-летним спортивным гонщиком Артемом Северюхиным из Верхней Пышмы (Свердловская область). Ранее на награждении он показал жест, похожий на нацистское приветствие. Информация об этом размещена в социальной сети команды.

«Ward Racing не видит возможности для продолжения сотрудничества с Артемом Северюхиным и расторгнет с ним гоночный контракт», — заявила спортивная команда. Также Ward Racing осудила действия подростка и посчитала его поведение нарушением этического и морального спортивного кодекса.

Помимо этого Международная автомобильная ассоциация (FIA) начала расследование о неприемлемом поведении Северюхина. Представители FIA заявили, что сообщат о дальнейших шагах и предпримут определенные меры в отношении спортсмена.

Сам Артем Северюхин утверждает, что не хотел никого обидеть, а хотел всего лишь поблагодарить команду и своих близких. «Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну», — передает слова подростка telegram-канал First Place.

Ранее 15-летний гонщик из Верхней Пышмы Артем Северюхин продемонстрировал жест, который походил на приветствие нацистов. Неприятная ситуация произошла на награждении во время Чемпионата Европы по картингу в Португалии.

В заявлении указано, что шведская команда решила расторгнуть договор с Северюхиным
В заявлении FIA сказано, что в отношении мальчика будут предприняты меры

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Шведская команда Ward Racing расторгла договор с 15-летним спортивным гонщиком Артемом Северюхиным из Верхней Пышмы (Свердловская область). Ранее на награждении он показал жест, похожий на нацистское приветствие. Информация об этом размещена в социальной сети команды. «Ward Racing не видит возможности для продолжения сотрудничества с Артемом Северюхиным и расторгнет с ним гоночный контракт», — заявила спортивная команда. Также Ward Racing осудила действия подростка и посчитала его поведение нарушением этического и морального спортивного кодекса. Помимо этого Международная автомобильная ассоциация (FIA) начала расследование о неприемлемом поведении Северюхина. Представители FIA заявили, что сообщат о дальнейших шагах и предпримут определенные меры в отношении спортсмена. Сам Артем Северюхин утверждает, что не хотел никого обидеть, а хотел всего лишь поблагодарить команду и своих близких. «Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну», — передает слова подростка telegram-канал First Place. Ранее 15-летний гонщик из Верхней Пышмы Артем Северюхин продемонстрировал жест, который походил на приветствие нацистов. Неприятная ситуация произошла на награждении во время Чемпионата Европы по картингу в Португалии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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