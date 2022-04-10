10 апреля 2022
09 апреля 2022
08 апреля 2022

Свердловский гонщик показал нацистский жест на Чемпионате Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГлавЁлка, картинг, старт, отмашка, флаг
С официального сайта FIA удалены результаты соревнований с гонщиком из Верхней Пышмы Фото:

15-летний гонщик из Верхней Пышмы (Свердловская область) Артем Северюхин продемонстрировал «римский салют», находясь на пьедестале после первого этапа Чемпионата Европы по картингу в Португалии. Об этом сообщает интернет-портал «Чемпионат».

«На стартовом этапе чемпионата Европы по картингу, проходившем в Португалии, российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие. Россиянин стал победителем этапа, и во время награждения показал жест, известный как „римский салют“ (после удара кулаком в области сердца вытянул правую руку вперед, жест в РФ расценивается, как публичная демонстрация нацистской символики, согласно ст. 20.3 КоАП РФ, прим. URA.RU)», — сообщает «Чемпионат».

Из-за ограничений, связанных с проведением российскими Вооруженными силами спецоперации на Украине, Северюхин формально выступает под государственным флагом Италии. Уточняется, что спустя время с официального сайта Международной комиссии картинга (FIA Karting) результаты соревнований и видео с церемонии были удалены, а представители комиссии воздерживаются от каких-либо комментариев.

Специальная операция на территории Украины проводится с целью денацификации и демилитаризации соседней страны. Данная мера оказалась вынужденной вследствие усиления давления Вооруженными силами Украины на мирных жителей в ДНР и ЛНР.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

15-летний гонщик из Верхней Пышмы (Свердловская область) Артем Северюхин продемонстрировал «римский салют», находясь на пьедестале после первого этапа Чемпионата Европы по картингу в Португалии. Об этом сообщает интернет-портал «Чемпионат». «На стартовом этапе чемпионата Европы по картингу, проходившем в Португалии, российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие. Россиянин стал победителем этапа, и во время награждения показал жест, известный как „римский салют“ (после удара кулаком в области сердца вытянул правую руку вперед, жест в РФ расценивается, как публичная демонстрация нацистской символики, согласно ст. 20.3 КоАП РФ, прим. URA.RU)», — сообщает «Чемпионат». Из-за ограничений, связанных с проведением российскими Вооруженными силами спецоперации на Украине, Северюхин формально выступает под государственным флагом Италии. Уточняется, что спустя время с официального сайта Международной комиссии картинга (FIA Karting) результаты соревнований и видео с церемонии были удалены, а представители комиссии воздерживаются от каких-либо комментариев. Специальная операция на территории Украины проводится с целью денацификации и демилитаризации соседней страны. Данная мера оказалась вынужденной вследствие усиления давления Вооруженными силами Украины на мирных жителей в ДНР и ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...