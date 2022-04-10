Свердловский гонщик показал нацистский жест на Чемпионате Европы

С официального сайта FIA удалены результаты соревнований с гонщиком из Верхней Пышмы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

15-летний гонщик из Верхней Пышмы (Свердловская область) Артем Северюхин продемонстрировал «римский салют», находясь на пьедестале после первого этапа Чемпионата Европы по картингу в Португалии. Об этом сообщает интернет-портал «Чемпионат».

«На стартовом этапе чемпионата Европы по картингу, проходившем в Португалии, российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие. Россиянин стал победителем этапа, и во время награждения показал жест, известный как „римский салют“ (после удара кулаком в области сердца вытянул правую руку вперед, жест в РФ расценивается, как публичная демонстрация нацистской символики, согласно ст. 20.3 КоАП РФ, прим. URA.RU)», — сообщает «Чемпионат».

Из-за ограничений, связанных с проведением российскими Вооруженными силами спецоперации на Украине, Северюхин формально выступает под государственным флагом Италии. Уточняется, что спустя время с официального сайта Международной комиссии картинга (FIA Karting) результаты соревнований и видео с церемонии были удалены, а представители комиссии воздерживаются от каких-либо комментариев.

Специальная операция на территории Украины проводится с целью денацификации и демилитаризации соседней страны. Данная мера оказалась вынужденной вследствие усиления давления Вооруженными силами Украины на мирных жителей в ДНР и ЛНР.