В Екатеринбурге жильцам однушки пришел счет на 54 тысячи рублей

Коммунальные платежи пересчитали из-за того, что узнали о смене собственника из данных Росреестра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители дома на улице Сахарова в Академическом (район Екатеринбурга) получили квитанцию на оплату коммунального счета на 54 тысячи рублей. При этом площадь квартиры составляет всего 36 квадратных метров.

«Квартира была записана на дедушку супруги. Он скончался два года назад, и ее унаследовала моя теща. Договор с управляющей компанией не поменяли», — передает Е1.RU слова жильца квартиры Александра. Мужчина подчеркивает, что его теща проживает в Камышлове, и никаких документов с УК «Академический», которая выставила такой счет, она не подписывала.

Позже семейная пара выяснила, что собственник квартиры сменился, а значит был открыт новый лицевой счет и пересчитаны коммунальные платежи за два года. Так и вышла сумма в 54 199 рублей. «Можно было хотя бы связаться с нами и по-нормальному заключить договор, а не выставлять счет молча. А то получается, создали проблему и говорят: „решайте сами“», — говорит мужчина.

В свою очередь УК «Академический» уверяет, что проводили сверку с данными Росреестра и нашли пункт, в котором было указано о смене собственника, а информации об этом в компанию никто не передавал. В связи с этим, УК открыла лицевой счет на основании выписки из ЕГРН. УК «Академический» не считает себя виноватой, т. к. новый собственник обязан был сообщить о смене собственника и такого перерасчета бы не произошло.