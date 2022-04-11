Губернатор Шумков вместе с соратницей вручил госнаграды курганцам

12 апреля 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

В Кургане в правительстве вручили госнаграды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков и замгубернатора Оксана Куташи вручили курганцам государственные награды, благодарности от президента РФ и председателя Совета Федерации. Торжественная церемония награждения прошла в большом зале правительства Курганской области, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы чествуем по-настоящему лучших людей Курганской области. Вы все искренне служите России и своей малой Родине. Каждый из вас вносит свой посильный вклад в успехи нашего региона, а значит всей страны. Своими достижениями способствуете развитию экономики, благополучию жителей, росту мощи нашего региона и нашего государства. На сегодняшнем мероприятии присутствуют представители самых разных сфер. Все большие профессионалы своего дела. Вы большие молодцы! Мы вами гордимся!» — сказал губернатор. Среди награжденных директора и коллективы Курганского машиностроительного завода и Курганского завода дорожных машин, рабочие этих предприятий, артисты и работники культуры, главврачи областных больницы и кардиодиспансера. Ранее URA.RU писало, что президент Российской Федерации объявил благодарность заместителю губернатора — руководителю аппарата губернатора Курганской области — Оксане Куташи. Чиновница работала под руководством Вадима Шумкова еще в правительстве Тюменской области. В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области она числилась на должности помощника замгубернатора. После назначения Шумкова врио губернатора Курганской области в 2018 году Куташи перешла работать в правительство региона, где была назначена замгубернатора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Глава Курганской области Вадим Шумков и замгубернатора Оксана Куташи вручили курганцам государственные награды, благодарности от президента РФ и председателя Совета Федерации. Торжественная церемония награждения прошла в большом зале правительства Курганской области, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы чествуем по-настоящему лучших людей Курганской области. Вы все искренне служите России и своей малой Родине. Каждый из вас вносит свой посильный вклад в успехи нашего региона, а значит всей страны. Своими достижениями способствуете развитию экономики, благополучию жителей, росту мощи нашего региона и нашего государства. На сегодняшнем мероприятии присутствуют представители самых разных сфер. Все большие профессионалы своего дела. Вы большие молодцы! Мы вами гордимся!» — сказал губернатор. Среди награжденных директора и коллективы Курганского машиностроительного завода и Курганского завода дорожных машин, рабочие этих предприятий, артисты и работники культуры, главврачи областных больницы и кардиодиспансера. Ранее URA.RU писало, что президент Российской Федерации объявил благодарность заместителю губернатора — руководителю аппарата губернатора Курганской области — Оксане Куташи. Чиновница работала под руководством Вадима Шумкова еще в правительстве Тюменской области. В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области она числилась на должности помощника замгубернатора. После назначения Шумкова врио губернатора Курганской области в 2018 году Куташи перешла работать в правительство региона, где была назначена замгубернатора.