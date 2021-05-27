Вице-губернатор Анатолий Воробьев остался самым богатым чиновником правительства Курганской области Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым высокооплачиваемым сотрудником правительства Курганской области по итогам 2020 года стал заместитель губернатора Анатолий Воробьев. Согласно опубликованным декларациям, он заработал более 9,4 млн рублей — почти вдвое опередив главу региона Вадима Шумкова. Он не единственный чиновник, зарабатавший больше губернатора, но значительную часть доходов госслужащие отдали на благотворительные цели.

Доходы Воробьева указаны с учетом продажи имущества и процентов от вкладов, при этом они существенно уменьшились. В 2019 году чиновник заработал почти 14 млн рублей. Его семья владеет автомобилями «Мерседес Бенц Е400 4matic» и «Тойота RAV4».

Вице-губернатор Владислав Кузнецов также опережает шефа по заработкам. Он отчитался о почти 5,4 млн рублей, к которым можно приплюсовать заработок жены в 1,2 млн рублей. Помимо Lexus LX450D, у семьи есть два мотоцикла (Honda GL1800 и Ducati diavel), а также снегоболотоход Can-Am Outlander XM-R 800 EFI. Более 5,9 млн рублей задекларировала руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи. У нее есть машины Nissan Qashqai и Ford Focus, а также снегоход Stels S800. Главный финансист региона, замгубернатора — начальник финуправления Константин Ермаков заработал за год почти 5 млн рублей (в 2019 году — 3,5 млн рублей). Из транспорта он предпочитает кроссовер «Фольксваген Tiguan».

Высокие доходы чиновников объясняются федеральными премиями. «В 2020 году, помимо зарплаты, курганские чиновники, а также муниципальные служащие получили премии от правительства РФ за эффективную работу. В общей сложности это 79 млн рублей, из которых 25 млн рублей были отданы на благотворительность: на средства реабилитации инвалидов, лекарства, на благоустройство обелиска в селе Верхняя Теча, подарки детям на акциях „Елка желаний“ и так далее. На закупку телят и поросят для жителей области чиновники выделили 14 млн рублей, на поддержку медиков 4 млн рублей, для ветеранов Великой Отечественной — 2,3 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона.