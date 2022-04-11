Мэрия Челябинска начала проверку ремонта дорог по гарантии

Челябинская мэрия начинает проверку качества ремонта дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска 12 апреля начинает проверку качества ремонта дорог, которые находятся на гарантии. Об этом глава города Наталья Котова.

«Мы начали проводить тщательное обследование качества недавно отремонтированных дорог, находящихся на гарантии. Для участия в этой работе пригласили представителей нескольких ведомств»‎, — пишет мэр в своем telegram-канале.

Котова уточнила, что к обследованию качества ремонта дорог приглашены городской комитет дорожного хозяйства, министерство дорожного хозяйства региона, Упрдор «Южный Урал», прокуратура, Росавтодор и ГИБДД. К работе комиссии также привлечены общественники из ОНФ.

На этой неделе запланирована проверка объектов, которые были сделаны в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По окончанию работы комиссия озвучит свои выводы.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что заставит тех подрядчиков, чьи дороги разрушились после зимы, провести ремонтные работы по гарантии. Он также отметил, что если на новой дороге появились проблемы с покрытием, они должны быть исправлены.