Челябинские пограничники уточнили правила въезда в Казахстан

Спустя два года Россия и Казахстан открываются друг другу, но с оговорками (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на отмену ограничений на пересечение границы России и Казахстаном, желающим это сделать придется предъявить справку об отсутствии коронавируса либо о пройденной вакцинации. Об этом сообщили URA.RU в Пограничном управлении ФСБ по Челябинской области.

«Ограничения на пересечение границы отменены. Но требование по обязательному предъявлению отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о полном курсе вакцинации или ревакцинации против COVID-19 казахстанцам, имеющим вид на жительство в Казахстане и иностранцам при наличии взаимного признания паспортов вакцинации сохраняется», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там также уточнили, что справка об отрицательном результате теста на COVID-19 может быть исполнена на казахском, русском или английском языке. Она будет действительна при условии отбора материала для исследования методом ПЦР не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы.

Без этого документа могут въезжать в Казахстан дети до 5 лет, а также прошедшие полный курс вакцинации либо сделавшие ревакцинацию в самом Казахстане. В последнем случае придется предъявить соответствующие казахские документы, что прививки были поставлены не позднее полугода.

Запрет на свободное перемещение между государствами действовал с начала пандемии: въехать можно было лишь к членам семьи, либо в случае болезни или смерти родных. Два года спустя — РФ с 30 марта, а Казахстан с 11 апреля — ограничения были сняты.

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