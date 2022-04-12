В Литве осквернили памятник советским солдатам

12 апреля 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Памятник воинам залили красной краской Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Жасляй (Литва) вандалы осквернили памятник воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Такое заявление сделал департамент полиции при МВД Литвы. «Памятник советским воинам был залит красной краской», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС 10 апреля стало известно, что в литовских городах Шета и Куркляй таким же образом были осквернены памятники советским солдатам, павшим во Второй мировой войне в битве с немецкой армией, пишет Life . Предметы культуры, находящиеся на захоронениях советских солдат, были залиты красной, желтой и синей красками, добавляет «Федеральное агентство новостей». Русофобия в ряде стран, в том числе, и Евросоюза, обострилась в последний месяц. Так, в Эстонии памятник советским воинам закрасили цветами украинского флага. В городе Стрый (Львовская область) демонтировали стелу советскому воину. Памятник советскому танку демонтировали в Мукачеве (Закарпатье, Украина). Случаи вандализма участились на фоне спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что главная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация территории, но не ее оккупация Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В городе Жасляй (Литва) вандалы осквернили памятник воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Такое заявление сделал департамент полиции при МВД Литвы. «Памятник советским воинам был залит красной краской», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС 10 апреля стало известно, что в литовских городах Шета и Куркляй таким же образом были осквернены памятники советским солдатам, павшим во Второй мировой войне в битве с немецкой армией, пишет Life. Предметы культуры, находящиеся на захоронениях советских солдат, были залиты красной, желтой и синей красками, добавляет «Федеральное агентство новостей». Русофобия в ряде стран, в том числе, и Евросоюза, обострилась в последний месяц. Так, в Эстонии памятник советским воинам закрасили цветами украинского флага. В городе Стрый (Львовская область) демонтировали стелу советскому воину. Памятник советскому танку демонтировали в Мукачеве (Закарпатье, Украина). Случаи вандализма участились на фоне спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что главная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация территории, но не ее оккупация