В Миассе запустили крупное производство, не зависящее от импорта

Генеральный директор «СпецАгрегат» Евгений Субачев пояснил, что техника будет собираться исключительно из российских деталей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Миассе предприятие «СпецАгрегат» запустило производство аэродромной техники для обслуживания взлетно-посадочных полос. Как сообщили в министерстве промышленности Челябинской области, ключевым параметром новой техники является то, что при ее сборке используются исключительно российские комплектующие, а значит производство не зависит от импорта.

«Уже сейчас мы строим производство на российских комплектующих и не зависим от западных поставок. Более того, заменяя зарубежную спецтехнику собственными разработками, нацеливаемся на импортоопережение», — цитирует пресс-служба минпрома генерального директора предприятия «СпецАгрегат» Евгения Субачева.

Субачев добавил, что к концу апреля предприятие планирует презентовать первую поливомоечную машину. По словам гендиректора, до самого маленького болта она на 100% будет из отечественных деталей.

В министерстве отмечают, что миасская техника будет на 40% дешевле зарубежных аналогов. К концу 2022 года собираются выпустить три опытных образца. В начале 2023 года завод планирует выйти на серийное производство таких машин.

Большинство российских предприятий после введения санкций со стороны ЕС и США начали развивать программу импортозамещения. Таким образом компании российских производителей начали занимать пустые ниши на рынке, после ухода зарубежных конкурентов. Как отметили в правительстве РФ, ограничения вводятся с целью сломать российскую экономику. Ни одна страна не смогла бы выстоять против такого давления. Однако, по-прежнему экономика РФ остается одной из сильнейших в мире.

Образец новой аэродромной техники Фото: пресс-служба министерства промышленности Челябинской области

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