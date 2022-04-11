В Пермском крае запустили новое производство газовых плит

Пермская компания предлагает новую линейку газовых плит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Чайковский Пермского края предприятие «Газпром бытовые системы» презентовало губернатору Дмитрию Махонину новую линейку продукции — стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники. Как сообщают в компании, руководство завода обсуждает с властями поставки отечественных плит жителям края в рамках госпрограммы.

«Участники мероприятия познакомились с продукцией, посетили производственные цеха. Обсуждаются вопросы импортозамещения, в том числе — развитие новых линеек российского газового бытового оборудования для широкого круга потребителей и перспективы сотрудничества в рамках региональной программы по замене устаревшего бытового газового оборудования», — говорится в сообщении компании «Газпром бытовые системы», поступившем в URA.RU.

АО «Газпром бытовые системы» реализует всю необходимую номенклатуру газового оборудования — плиты и водонагреватели Darina, а также водогрейные котлы. По словам гендиректора чайковского филиала компании Сергея Тимофеева, на предприятии действует полный производственный цикл — от штамповки деталей до выпуска продукции. В этом году здесь планируют выпустить более 40 тысяч плит из новой линейки.