11 апреля 2022

В Пермском крае запустили новое производство газовых плит

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, конфорка, газовая плита, бытовой газ
Пермская компания предлагает новую линейку газовых плит Фото:

В городе Чайковский Пермского края предприятие «Газпром бытовые системы» презентовало губернатору Дмитрию Махонину новую линейку продукции — стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники. Как сообщают в компании, руководство завода обсуждает с властями поставки отечественных плит жителям края в рамках госпрограммы.

«Участники мероприятия познакомились с продукцией, посетили производственные цеха. Обсуждаются вопросы импортозамещения, в том числе — развитие новых линеек российского газового бытового оборудования для широкого круга потребителей и перспективы сотрудничества в рамках региональной программы по замене устаревшего бытового газового оборудования», — говорится в сообщении компании «Газпром бытовые системы», поступившем в URA.RU.

АО «Газпром бытовые системы» реализует всю необходимую номенклатуру газового оборудования — плиты и водонагреватели Darina, а также водогрейные котлы. По словам гендиректора чайковского филиала компании Сергея Тимофеева, на предприятии действует полный производственный цикл — от штамповки деталей до выпуска продукции. В этом году здесь планируют выпустить более 40 тысяч плит из новой линейки.

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В городе Чайковский Пермского края предприятие «Газпром бытовые системы» презентовало губернатору Дмитрию Махонину новую линейку продукции — стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники. Как сообщают в компании, руководство завода обсуждает с властями поставки отечественных плит жителям края в рамках госпрограммы. «Участники мероприятия познакомились с продукцией, посетили производственные цеха. Обсуждаются вопросы импортозамещения, в том числе — развитие новых линеек российского газового бытового оборудования для широкого круга потребителей и перспективы сотрудничества в рамках региональной программы по замене устаревшего бытового газового оборудования», — говорится в сообщении компании «Газпром бытовые системы», поступившем в URA.RU. АО «Газпром бытовые системы» реализует всю необходимую номенклатуру газового оборудования — плиты и водонагреватели Darina, а также водогрейные котлы. По словам гендиректора чайковского филиала компании Сергея Тимофеева, на предприятии действует полный производственный цикл — от штамповки деталей до выпуска продукции. В этом году здесь планируют выпустить более 40 тысяч плит из новой линейки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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