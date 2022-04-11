Курганские главврачи получили награды от Совета Федерации

12 апреля 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Награды Совфеда получили два курганских главврача из рук губернатора Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главные врачи двух курганских больниц получили награды от Совета Федерации. Церемония вручения прошла в правительстве Курганской области, передает корреспондент URA.RU «Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ вручена главному врачу ГБУ „Курганский областной кардиологический диспансер“ Вадиму Мелешенко. Благодарность председателя Совета Федерации получил и. о. главврача ГБУ „Курганская областная клиническая больница“ Николай Плотников», — передает корреспондент URA.RU из большого зала правительства области. Николай Плотников работает в областной больнице почти 25 лет. «Я вернулся в Курган после окончания медицинского института, с того времени работаю в клинике. Мне очень приятно, что мой труд так высоко оценен. Именно в Курганской областной больнице я смог реализовать свои врачебные и научные планы», — поделился главврач эмоциями с журналистами. Плотников отметил, что в последнее время беспрецедентные средства выделяются на здравоохранение, в том числе и на Курганскую областную больницу. «Радует взгляд государства на медицину», — сказал он. URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков и замгубернатора Оксана Куташи вручили курганцам государственные награды. Как отмечалось на церемонии, награжденные профессионалы из разных сфер способствуют развитию экономики, благополучию жителей, росту мощи региона. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Главные врачи двух курганских больниц получили награды от Совета Федерации. Церемония вручения прошла в правительстве Курганской области, передает корреспондент URA.RU «Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ вручена главному врачу ГБУ „Курганский областной кардиологический диспансер“ Вадиму Мелешенко. Благодарность председателя Совета Федерации получил и. о. главврача ГБУ „Курганская областная клиническая больница“ Николай Плотников», — передает корреспондент URA.RU из большого зала правительства области. Николай Плотников работает в областной больнице почти 25 лет. «Я вернулся в Курган после окончания медицинского института, с того времени работаю в клинике. Мне очень приятно, что мой труд так высоко оценен. Именно в Курганской областной больнице я смог реализовать свои врачебные и научные планы», — поделился главврач эмоциями с журналистами. Плотников отметил, что в последнее время беспрецедентные средства выделяются на здравоохранение, в том числе и на Курганскую областную больницу. «Радует взгляд государства на медицину», — сказал он. URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков и замгубернатора Оксана Куташи вручили курганцам государственные награды. Как отмечалось на церемонии, награжденные профессионалы из разных сфер способствуют развитию экономики, благополучию жителей, росту мощи региона.